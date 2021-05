Após 18 anos: Angela Merkel deixa liderança da CDU

A chanceler alemã Angela Merkel entregou na última sexta-feira a liderança da União Democrata-Cristã, após 18 anos no comando do partido.

A democrata-cristã doutora em Física é a primeira mulher a chefiar um governo na Alemanha. A chanceler federal alemã Angela Merkel foi eleita em 2005 e reeleita em 2009, 2013 e 2017.

A carreira da política alemã Angela Merkel foi impulsionada após a reunificação da Alemanha pelo então chanceler federal Helmut Kohl, que a nomeou para o Ministério da Família, Idosos, Mulheres e Juventude.

Depois, a hoje chanceler federal assumiu a pasta do Meio Ambiente, entre 1991 e 1998. O sucessor de Kohl na presidência da União Democrata Cristã (CDU), Wolfgang Schäuble, a indicou para o cargo de secretária-geral do partido. Após o escândalo de doações ao partido envolvendo Kohl, Merkel se distanciou do ex-chanceler federal e foi escolhida para reerguer a CDU.