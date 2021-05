Parque tecnológico da Huawei começa a funcionar no próximo ano

A operadora de telecomunicações chinesa Huawei está a construir, em Talatona, Luanda, escritórios, centros de treinamento e alojamento, cuja conclusão e funcionamento está previsto para o próximo ano.

O empreendimento da empresa chinesa orçado em cerca de 60 milhões de dólares vai treinar jovens talentosos em novas tecnologias.

O Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, visitou nesta sexta-feira (28), as obras onde recebeu garantia de que a empresa chinesa terá o seu parque de escritórios totalmente concluído e em funcionamento no próximo ano.

Tecnologia 5G

Na ocasião, Manuel esclareceu que a construção do centro tecnológico vai criar competências a nacionais, a inclusão digital e condições para a implementação da tecnologia 5G. “Os operadores nacionais já manifestaram o interesse”, disse o titular da pasta.

A Huawei que adopta a tecnologia 5G quer com este passo contribuir para a transformação digital em África. Com efeito, seis países africanos já adoptaram a solução 5G, que também poderá será aplicada em Angola.

A inclusão digital e treinamento de jovens talentos angolanos no domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) fazem parte do leque de projectos que a empresa chinesa desenvolve no nosso país.