Koffi Kouao, marfinense em subida histórica do Vizela à primeira divisão portuguesa

Os campeonatos europeus de futebol já terminaram. Os campeões já são conhecidos, e as atenções estão agora viradas para a Liga dos Campeões que decorre a 29 de Maio na cidade do Porto, em Portugal, e para o Campeonato da Europa de 2020 que vai decorrer de 11 de Junho a 11 de Julho de 2021.

No entanto, ainda é hora de balanços. Lille, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Inter de Milão e Manchester City são os campeões respectivos dos cinco maiores campeonatos na Europa: a França, a Espanha, a Alemanha, a Itália e a Inglaterra.

Quanto ao campeonato português, o Sporting Clube de Portugal sagrou-se Campeão, à frente de FC Porto e SL Benfica. Quanto à segunda divisão, o Estoril venceu a prova enquanto o Vizela ficou no segundo lugar, todavia as duas equipas sobem à primeira divisão.

O Vizela está assim de volta ao principal escalão do futebol português, isto 36 anos depois da sua única presença. Uma proeza ainda mais incrível quando se sabe que há dois anos o clube estava no terceiro escalão. Com duas subidas consecutivas, o Vizela chega à primeira divisão.

Koffi Kouao, marfinense de 23 anos, que chegou ao clube no Verão de 2016, esteve presente nesta aventura vizelense.

Em entrevista exclusiva à RFI, Koffi Kouao, admitiu que foi o concretizar de um sonho chegar à primeira divisão com o Vizela, ele que também quer envergar a camisola da Selecção marfinense sénior, mas antes vai tentar ir aos Jogos Olímpicos com os ‘Elefantes’.

Para a RFI, Koffi Kouao começou por abrir o livro partilhando os sentimentos que sentiu quando se confirmou a subida ao principal escalão do futebol português.

Koffi Kouao, defesa marfinense do Vizela, chegou a Portugal no Verão de 2016 com 18 anos proveniente do seu clube formador o ASEC Mimosas da Costa do Marfim, ele que também tem origens ganesas.

Ainda no futebol,

Antes da final da Liga dos Campeões europeus entre o Manchester City e o Chelsea neste sábado, 29 de Maio, na cidade do Porto, em Portugal, ficámos a conhecer o vencedor da Liga Europa, segunda prova organizada pela UEFA.

A equipa espanhola do Villarreal venceu a Liga Europa ao derrotar na final os ingleses do Manchester United por 11-10 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, num jogo que decorreu em Gdansk na Polónia com a presença de 16 500 espectadores nas bancadas.

No futebol de praia,

Decorre actualmente o CAN da modalidade no Senegal. A Selecção moçambicana defronta nas meias-finais o Uganda, enquanto Marrocos mede forças com o país anfitrião, o Senegal.

De notar que Moçambique terminou no primeiro lugar no grupo B com três triunfos em três jogos: 7-5 frente ao Egipto, 7-3 perante às Seicheles e 2-1 frente a Marrocos.

Passamos às outras modalidades,

O maior torneio francês de ténis, Roland-Garros, já começou esta semana com as fases de qualificação para o quadro principal cujos encontros se vão iniciar neste domingo, 30 de Maio.

A nossa enviada especial no Grand Slam francês, Lígia Anjos, faz-nos um ponto da situação relativamente à presença portuguesa na prova.

No basquetebol,

A BAL, liga africana de basquetebol, prossegue em Kigali no Ruanda. O Petro de Luanda apurou-se para as meias-finais ao derrotar por 79-72 a AS Salé de Marrocos. Quanto ao Ferroviário de Maputo foi eliminado pelo Patriots do Ruanda por 71-73. As meias-finais decorrem no sábado 29 de Maio: o Petro de Luanda defronta os egípcios do Zamalek.

Por fim, o ciclismo,

Na Itália prossegue o Giro, a Volta a Itália. O ciclista colombiano Egan Bernal da INEOS Grenadiers enverga a camisola cor-de-rosa de líder após a 18ª etapa.

De notar que essa etapa, que decorreu na quinta-feira, foi arrecadada pelo italiano Alberto Bettiol da equipa EF Education – Nippo. Quanto aos ciclistas portugueses João Almeida, da equipa Deceuninck-Quick Step, ocupa o 8° lugar na geral, e Nelson Oliveira, da equipa Movistar, está na 26ª posição. O Giro está nas estradas até 30 de Maio de 2021.

É o ponto final neste Magazine Desporto.