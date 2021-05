Bomba na estrada mata três professores universitários no Afeganistão, diz a polícia

Uma bomba na estrada atingiu um autocarro que transportava funcionários de uma universidade no norte do Afeganistão no sábado, matando três professores e ferindo outros 15, informou a polícia este sábado.

O incidente aconteceu em Charikar, capital da província de Parwan.

O autocarro transportava professores da universidade de Al-Biruni, segundo o porta-voz da polícia provincial, Salim Noori. Alguns dos professores feridos estavam em estado crítico, disse Hamed Obaidi, porta-voz do Ministério da Educação Superior.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo incidente.

Bombas à beira de estrada, pequenas bombas magnéticas fixadas sob veículos e outros ataques têm como alvo membros das forças de segurança, juízes, funcionários do governo, activistas da sociedade civil e jornalistas, nos últimos meses no Afeganistão.

O governo geralmente culpa o Talibã por tais ataques, mas o grupo insurgente nega envolvimento.

A violência aumentou drasticamente desde que Washington anunciou planos no mês passado para retirar todas as tropas americanas do Afeganistão até 11 de Setembro.

Três semanas atrás, um ataque a bomba fora de uma escola na capital Cabul matou 68 pessoas, a maioria estudantes, e feriu outras 165 . Quase 1.800 civis afegãos foram mortos ou feridos nos primeiros três meses de 2021 durante combates entre as forças do governo e os insurgentes do Talibã, apesar dos esforços para encontrar a paz, disse a Organização das Nações Unidas no mês passado.