Angola reporta 337 casos e quatro mortes em 24 horas

O país registou mais quatro mortes devido ao vírus Sars-CoV-2, num dia 337 pessoas foram infectadas e 48 recuperadas da Covid-19 últimas 24 horas.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, dos infectados, 184 são do sexo masculino e 153 do sexo feminino, com idades compreendidas entre dois meses e 90 anos.

Do total, esclareceu, 286 são da província de Luanda, 21 do Huambo, 9 da Cabinda, 7 do Cuanza Norte, 5 do Cuanza Sul, 3 da Huíla, 2 do Zaire, Benguela, Uíge, Lunda Norte e Cunene com um em cada.

O governante fez saber que os óbitos são todos do sexo masculino, com idades entre 29 e 87 anos, sendo dois em Luanda, Huambo e Huíla com um em cada, associadas à comorbilidade de asma brônquica e hipertensão arterial.

Angola regista-se um cumulativo de 33.944 casos confirmados de Covid-19, dos quais 5.618 activos (16,6%), 749 óbitos (2,2%) e 27.577 recuperados (81,2%).

Dos 5.618 casos activos, 19 estão em estado crítico (0,3%), 46 graves (0,8%), 189 moderados (3,4%), 42 leves (0,7%) e 5.322 assintomáticos (94,7%).