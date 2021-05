Angola está no Pote 4 do sorteio do mundial

A Selecção Nacional de Honras de futsal está no Pote 4, ao lado das similares de Marrocos, Venezuela, Uzbequistão, EUA e Vietname, para o sorteio da fase preliminar da IX edição do Campeonato do Mundo, a ter lugar de 12 de Setembro a 3 de Outubro, na Lituânia.

O “cinco” nacional estreia-se na competição, fruto do terceiro lugar na IV edição do Campeonato Africano das Nações (CAN), disputado de 28 de Janeiro a 7 de Fevereiro de 2020, em Laâyoune, Marrocos.

Além do Egipto, outro representante africano no mundial, estão no Pote 2 o Irão, Paraguai, Costa Rica, Tailândia e República Checa, enquanto no 3 encontram-se as Ilhas Salomão, Japão, Guatemala, Cazaquistão, Sérvia e Panamá.

No Pote 1 estão a Lituânia (anfitrião), Brasil, Espanha, Argentina, Rússia e Portugal.

Os Potes para o sorteio dos grupos do Mundial foram divulgados nesta quarta-feira. No fim de semana passado, a Tailândia e o Vietname completaram as duas últimas vagas dos 24 participantes na prova.

O sorteio realiza-se na próxima terça-feira, na sede da FIFA, em Zurique, com a presença de representantes dos 24 países participantes. A competição vai ser disputada nas Arenas de Kaunas, Vilnius e Klaipeda, nas cidades com os nomes dos recintos desportivos.

Procedimentos do sorteio

Os quatro potes com as Selecções Nacionais são marcados de 1 a 4, sendo que os seis (potes) representam os grupos e indicados das séries de A até F.

Em cada um dos potes existem quatro bolas, que contêm os números de posição um, dois, três e quatro de cada grupo. A cerimónia do sorteio começa com o Pote 1 e termina com o 4.

Durante a cerimónia, será sorteada uma bola de um pote da selecção, seguida de um esférico de um dos grupos, estabelecendo assim a posição em que o respectivo país vai jogar.

De acordo com a FIFA, o objectivo é garantir que nenhum grupo tenha mais de uma selecção da mesma Confederação.