SIC detém suspeitos da morte dos três membros da mesma família

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, na quarta-feira, em Luanda, dois homens suspeitos de ter morto as três pessoas, membros da mesma família, cujos corpos foram encontrados no porta malas de uma viatura abandonada na Centralidade do Kilamba, no município de Belas.

De acordo de um comunicado do SIC a que a Angop teve acesso hoje, quinta-feira, o principal suspeito e mandante do homicídio é o enteado da vítima de 51 anos.

A nota refere que as motivações do crime foram financeiras e consubstanciou-se na tentativa de roubo de valores monetários, por via multicaixa, de um montante de Usd 500 mil que a vítima tinha na sua conta bancária, resultante de uma indeminização por parte de uma empresa petrolífera.

A perícia de necrópsia médica legal efectuada aos cadáveres, segundo a nota, confirmou sinais característicos de asfixia mecânica e lesões internas na cabeça por objecto contundente.

Foram mortos um homem 51 anos, um adolescente e uma criança de 14 e 9, respectivamente pai, filho e sobrinho.