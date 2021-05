Lula começa a desmontar a base de Ciro Gomes dentro do PDT

Pedetistas que defendem a união de forças com Lula criticam gastos do fundo partidário com o presidenciável e a estratégia de atacar o petista.

Lula está fazendo um estrago na base de Ciro Gomes no PDT. Uma ala do partido deseja caminhar com o petista e usa os altos gastos do fundo partidário com “luxos de Ciro” para pressionar o cacique Carlos Lupi.

O contrato com o marqueteiro João Santana é um dos pontos de discórdia, mas há outras faturas salgadas na conta do fundo partidário pedetista que irritam os parlamentares do partido. “Ciro ataca o Lula porque foi iludido pelo revanchismo do marqueteiro. Ele delatou e agora precisa evitar que Lula volte. E o PDT financia” , diz um pedetista.