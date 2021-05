João Lourenço recebe mensagem do Líder do Conselho de Transição do TCHAD

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, recebeu, nesta quinta-feira, uma mensagem do Presidente do Conselho Militar de Transição do Tchad, Mahamat Idriss Deby.

A missiva foi entregue por Ahmed Kogri, enviado especial do líder do Conselho Militar de Transição do Tchad, estrutura que dirige aquele país africano desde a morte do Presidente Idriss Deby Itno, em Abril último.

No final da audiência, Ahmed Kogri não prestou declarações à imprensa.

O Chefe de Estado angolano preside a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), e tem sido informado com regularidade sobre a situação daquele país membro da organização.



A situação no Tchad agudizou-se no final de Abril, na sequência da morte do Presidente reeleito Idriss Déby Itno, que não resistiu aos ferimentos contraídos em combate contra as forças opositoras armadas, no Norte do país.

Idriss Déby Itno morreu um dia depois de ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais de 11 de Abril.

Devido à esta situação, um Conselho Militar de Transição assumiu a gestão dos assuntos do país e, 2 de Maio criou um governo de transição que deverá conduzir o país até à realização de novas eleições, nos próximos 18 meses.

O Tchad é assolado por uma guerra civil desde Dezembro de 2005. O conflito envolve as forças governamentais e vários grupos armados.