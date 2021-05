Angola convidado de honra do 8º Festival Internacional de Cinema

A oitava edição do Festival Internacional de Cinema “Arquiteturas Film Festival”, a decorrer de 01 a 06 de Junho, em Lisboa, Portugal, tem Angola como convidado de honra, que se fará presente com 11conteúdos cinematográficos.

A actividade decorrerá no cinema de São Jorge e é uma iniciativa que olha para as paisagens, projectos, ideias e vivências do mundo, em que o destaque recai para os conteúdos angolanos “Ar Condicionado”, “O Herói”, “Para Lá dos Meus Passos” e “Mulheres”, divulgou a organização do evento.

Em declarações hoje, quinta-feira, à ANGOP, a partir de Lisboa, onde reside, um dos representantes angolanos ao evento, o actor Sílvio Nascimento, disse que todos os filmes a serem exibidos foram produzidos em Angola e por angolanos, pelo que é uma “honra para o país e para esse momento peculiar do cinema angolano que está a ser edificado”.

Durante os seis dias, os angolanos vão apresentar no festival 11 obras cinematográficas, desde documentários, filmes de ficção, animação e obras experimentais produzidas de 1975 a 2020.

Para além dos já citados, serão ainda exibidos “Elinga Teatro 1988/2018”, “Uma Festa Para Viver”, “Afectos de Betão- Zopo Lady”, “Luanda- A fábrica da música”, “O herói”, “A ilha dos cães”, “Do outro lado do mundo” e “Cartas de Angola”.

Segundo o actor, o evento abordará igualmente questões como fronteiras ambientais, desigualdades raciais, expansão urbana e as responsabilidades dos arquitectos em moldar, não apenas os espaços, mas também as mentalidades.

O evento vai debater ainda temas como “África habitat”, reflexões relacionadas com os temas tratados nos filmes angolanos, intervenção sócio-urbanística e habitacional nas margens urbanas, assim como olhares de ideais para a melhoria da qualidade do habitat dos grupos de menores recursos.

O festival vai contar também com apresentações originais de dois artistas angolanos, que vão levar a diversidade de técnicas e trabalhos que abordam a temática da arquitectura e do espaço urbano, interpretando as suas experiências em bairros da cidade de Luanda.

O tema da presente edição é “Bodies out space” (Corpos fora do espaço), que partiu da necessidade de reflexão sobre as restrições e liberdades disputadas pelo ambiente construído.

Ao todo, são mais de 30 filmes a serem apresentados, de países como Angola, Polónia, Itália, França, Holanda, Portugal, Ucrânia, Bélgica, Alemanha, Canadá, Espanha, entre outros, que estarão incluídos na selecção, com a marca da arquitectura contemporânea, com prémios atribuídos para Novos Talentos, Melhor Ficção, Melhor Filme Experimental e o Prémio do Público.

A edição anterior realizou-se de 4 a 9 de Junho de 2019, sendo que em 2020, por conta da Covi-19, o evento, realizado desde 2013, não aconteceu.