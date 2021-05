Abreu Advogados e Grupo Almedina lançam Código do IVA angolano anotado e comentado

A implementação do IVA impõe ao contribuinte angolano um conjunto de medidas estruturais com “impacto significativo na vida dos cidadãos e das empresas, como sejam as novas regras de facturação e de reporte à AGT” que suscitam frequentemente dúvidas e omissões.

Trata-se de um precioso instrumento que tem por missão elucidar e encaminhar o contribuinte às formas mais correctas do cumprimento das obrigações fiscais.

Na concepção editorial foram convidados credenciados especialistas na matéria, caso de Joana Maldonado Reis, advogada principal da Abreu Advogados, Sara Soares, Luísa Casimiro e Marta Claro Pereira e por parte da parceira FBL Advogados de Angola, os sócios Víctor Ceita e Tatiana Serrão, engajados desde 2007, em solicitações conjuntas de carácter jurídico.