João Lourenço pede desculpas às vítimas dos conflitos políticos em Angola

O Presidente da República, João Lourenço, pediu nesta quarta-feira (26), em Luanda, desculpas públicas e perdão às vítimas dos conflitos políticos em Angola, ocorridos a 27 de Maio de 1977

“Viemos juntos das vítimas dos conflitos e dos angolanos no geral pedir humildemente em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas e o perdão pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquele altura e nas naquelas circunstâncias”, declarou João Lourenço.

Numa mensagem dirigida à Nação, o Presidente da República disse que o pedido de desculpas e de perdão não se resume em simples palavras.

“Ele reflete o nosso sincero arrependimento e vontade de por fim a angústia que ao longo destes anos as famílias carregam consigo por falta de informação sobre os destino dado aos seus ente queridos”, sublinhou o Chefe de Estado.

No entender do Presidente da República, não é hora de se apontar o dedo e procurar culpado, tendo referido que, “importa que cada um assuma as suas responsabilidades na parte que lhe cabe”, acrescentou.

O Chefe de Estado informou também que, amanhã, simbolicamente, o Executivo dará início à entrega das primeiras certidões de óbitos aos familiares das vítimas do “27 de Maio”.