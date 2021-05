Galeria angolana chega a Portugal com exposição de artista são-tomense

A galeria angolana THIS IS NOT A WHITE CUBE abre ao público em Lisboa a 27 de Maio. Um projecto que conta 5 anos em Luanda e que chega agora à capital portuguesa com uma exposição simultânea do artista são-tomense René Tavares “In Memory we Trust” nos dois núcleos.

Após um ano pandémico a galeria luandense reabre as suas actividades e surge, também, este novo espaço em Lisboa, no bairro do Chiado.

No âmbito da inauguração da exposição é apresentado o livro “Tchiloli Unlimited” do artista, que conta com o prefácio do luso-angolano José Eduardo Agualusa.

O artista que teve uma exposição homónima no Teatro Baltazar Dias, no Funchal, até ao mês passado, e que se tem interessado pelo património do Tchiloli, espectáculo multifacetado envolvendo teatro, dança e música.

Um património são-tomense que tinha como base uma peça de teatro escrita em 1540 pelo madeirense Baltazar Dias.

René Tavares tinha preparado “Migrações e coisas: retalhos de uma históris só”, uma exposição que não abriu no ano passado ao público em Luanda, devido à pandemia, não obstante ter sido mesmo apresentada à imprensa.

A equipa ficou “cativa” em Lisboa tendo nesse período sido concretizada a abertura do recinto com esta exposição “In Memory We Trust” de um dos maiores expoentes da arte são-tomense.

A galeria de arte contemporânea THIS IS NOT A WHITE CUBE representa 25 artistas e aproveita Portugal como plataforma de visibilidade de artistas africanos, lusófonos e do Sul, em geral, para outros mercados mundiais, como a Europa.

Graça Rodrigues, co-fundadora do espaço com Sónia Ribeiro, admite que esta posição geográfica permitiria facilitar contactos com países como os Estados Unidos ou Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e admite ter muitas expectativas quanto a este novo recinto no âmbito de uma série de iniciativas que se tinham multiplicado em Lisboa.

A também curadora da exposição de René Tavares que agora arranca reconhece que os condicionalismos da pandemia acabaram por vir a precipitar a abertura do novo espaço.

Por seu lado, René Tavares, artista são-tomense, ele revelou à RFI a génese do projecto de “In Memory We Trust”, tendo como base o trabalho anterior em Luanda e a sua pesquisa sobre o Tchiloli, até chegar a esta exposição patente ao público nos dois recintos, em Angola e em Portugal, da galeria THIS IS NOT A WHITE CUBE.