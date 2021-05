Futebol: Villarreal venceu Liga Europa

A equipa espanhola do Villarreal venceu a Liga Europa, segunda prova organizada pela UEFA, ao derrotar na final os ingleses do Manchester United por 11-10 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

O Villarreal disputou a sua primeira final europeia nesta quarta-feira 26 de Maio frente aos britânicos do Manchester United que já venceram todas as provas da UEFA: Liga dos Campeões, Taça das Taças e Liga Europa.

Uma final que parecia desequilibrada entre estas duas equipas, num jogo que decorreu em Gdansk na Polónia com a presença de 16 500 espectadores nas bancadas.

Os britânicos do Manchester United, que contaram no onze inicial com o internacional português Bruno Fernandes, entraram melhor no encontro, controlando a posse da bola.

No entanto, em contra-ataque, os espanhóis conseguiram criar perigo junto da baliza do guarda-redes espanhol dos ‘Red Devils’, David De Gea.

Aos 29 minutos foi o ‘Submarino Amarillo’ que abriu o marcador. Após um livre de Dani Parejo, o avançado espanhol Gerard Moreno fugiu da marcação e conseguiu empurrar a bola para o fundo da baliza.

Foi o 30º golo apontado por Gerard Moreno nesta época, o sétimo marcado na Liga Europa.

O Villarreal surpreendia e os britânicos iam para os balneários no intervalo a perder por 1-0.

A segunda parte começou como a primeira com uma dominação dos ‘Reds Devils’ que conseguiram encontrar uma falha na muralha amarela.

Aos 55 minutos, após um lance de insistência com a bola a ser desviada várias vezes, o esférico acabou nos pés do avançado uruguaio Edinson Cavani que não perdoou e rematou para o fundo da baliza do guarda-redes argentino Gerónimo Rulli.

Foi o 17º golo apontado por Edinson Cavani nesta época, o sexto na Liga Europa.

O marcador fixou-se num empate a uma bola. Um resultado habitual entre as duas equipas visto que as quatro vezes anteriores em que se defrontaram na fase de grupos da Liga dos Campeões europeus, o Villarreal e o Manchester United empataram sempre sem golos.

O encontro acabou por chegar à marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no tempo regulamentar e no prolongamento.

Na lotaria das grandes penalidades, os marcadores acabaram por não falhar. Os dez jogadores em campo, de cada lado, apontaram os respectivos penaltis, colocando o resultado em 10-10.

O desempate veio dos guarda-redes. Gerónimo Rulli marcou, enquanto David De Gea falhou. Os espanhóis venceram por 11-10.

O Villarreal conquistou a Liga Europa na sua primeira final europeia, enquanto o treinador espanhol Unai Emery fez história tornando-se no técnico com o maior número de títulos na Liga Europa com quatro troféus conquistados: três com o Sevilla e um com o Villarreal.

De notar que o ‘Submarino Amarillo’ foi o 29º clube a conquistar a segunda prova da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Com esta conquista, o Villarreal apurou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol, edição 2021/2022.