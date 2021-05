BNA: “Academia de Investimento” não está autorizada a exercer actividade financeira

O Banco Nacional de Angola (BNA) informou nesta quinta-feira (27), que a empresa denominada “Academia de Investimento”, vocacionada para a concessão de créditos, aplicações e transferências monetárias não está autorizada a exercer qualquer actividade em Angola.

De acordo com um comunicado do BNA que o Jornal de Angola teve acesso, a empresa está localizada na Avenida Lar do Patriota. O Banco Central adverte que a “Academia de Investimento” não está habilitada a prestação de serviços de pagamentos, concessão de crédito e captação de depósitos, cujas actividades está reservada às instituições financeiras bancárias autorizadas pelo banco.

“Apelamos às instituições financeiras bancárias e ao público em geral que se abstenham de estabelecer qualquer relação de negócio com a mesma, bem como aos seus promotores de se absterem de praticar qualquer acto passível de ser qualificado como contravenção muito grave”, prevista e punível nos termos da alínea a) do artigo 387.º da Lei n.º 14/2021, de 19 de Maio–Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras”, esclarece o comunicado.