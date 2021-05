Angola atinge recorde de 405 infecções em 24 horas

Angola registou um novo recorde de infecções por Covid-19, ao reportar 405 casos nas últimas 24 horas. De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, no mesmo período foram registadas sete mortes associadas à Covid-19 e a recuperação de 263 pacientes.

Dos 405 casos registados nas últimas 24 horas, 300 foram reportados em Luanda, 47 no Zaire, 19 no Huambo, 15 na Huíla, nove em Cabinda, igual número em Benguela e três na Lunda-Sul. As províncias do Cunene, Malanje e Uíge registaram um caso cada.

Os infectados têm idade entre 5 meses e 80 anos, sendo 234 masculinos e 171 femininos. Na capital do país, referiu Franco Mufinda, os casos foram registados nos nove municípios.

Relativamente às vítimas mortais, o secretário de Estado informou que três ocorreram no Huambo, duas em Luanda, uma na Huíla e outra no Cuando Cubango.

Trata-se de cidadãos com idades compreendidas entre 30 e 67 anos, sendo cinco homens e duas mulheres.

Em relação às recuperações, 229 foram reportadas em Luanda, 11 na Huíla, seis no Cunene, cinco em Benguela, quatro no Zaire e igual número no Huambo. As províncias do Bié e Cuanza-Sul registaram duas recuperações cada.

Com estes dados, o país conta com 33.388 casos positivos, dos quais 742 óbitos, 27.467 recuperados e 5.129 activos. Dos activos, 14 estão em estado crítico, 44 em situação grave, 193 são considerados moderados, 53 têm sintomas leves e 4.825 assintomáticos. O secretário de Estado informou que nos centros de tratamento da Covid-19, a nível do país, estão internados 304 doentes. Em quarentena institucional estão 33 cidadãos e 2.448 estão sob investigação epidemiológica.

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) registou, nas últimas 24 horas, 104 chamadas, todas relacionadas a pedidos de informação sobre a Covid-19. O Laboratório de Biologia Molecular processou, ontem, 7.947 amostras, das quais 405 foram positivas.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, foram processadas 576.956 amostras. Deste número 33.388 tiveram resultado positivo.

A equipa de saúde mental e intervenção psico-social prestou, ontem, apoio psicológico por telefone a 56 cidadãos. Relativamente à testagem nos pontos de entrada e saída na província de Luanda, foram testados 306 pessoas, tendo-se registado dois casos positivos.

De acordo com o secretário de Estado, desde o início da campanha de vacinação, no dia 2 de Março, foram administradas 888.105 doses de vacinas contra a Covid-19.