Secretário de Estado americano visita Israel e territórios palestinianos

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, iniciou esta terça-feira uma viagem ao Médio Oriente, com vista a reforçar o cessar-fogo na região e acelerar a ajuda humanitária a Gaza, depois de 11 dias de violências.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou esta quarta-feira ao Cairo, depois de se comprometer na véspera a reconstruir o vínculo com os palestinianos e a defender Israel numa viagem pelo Médio Oriente que começou em Jerusalém e Ramallah.

A viagem de Antony Blinken ao Egipto, tradicional mediador no conflito israelo-palestiniano, acontece poucos dias depois da entrada em vigor de um cessar-fogo, mediado pelo governo egípcio, entre Israel e o movimento islamita Hamas, que administra a Faixa de Gaza, e que pôs fim a 11 dias de violências.

Nesta viagem ao Médio Oriente, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos espera consolidar, com a participação activa do Egipto, o frágil cessar-fogo. Os violentos combates que começaram em 10 de Maio tiraram a vida a 253 palestinianos que vivem Gaza, incluindo 66 crianças, segundo as autoridades locais.

Antony Blinken deve passar algumas horas no Cairo e terá uma reunião com o presidente egípcio Abdel Fatah Al Sisi, antes de viajar para a Jordânia.

O representante da administração de Joe Biden encontrou-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, tem prevista uma reunião com o líder palestiniano, Mahmoud Abbas, em Ramallah.

Antony Blinken está na região até amanhã, 27 de Maio. “O principal objectivo é manter o cessar-fogo, levando assistência às pessoas que dela necessitam”, afirmou um funcionário da missão norte-americana.

Os Estados Unidos apoiam a solução de dois países para a resolução do conflito israelo-palestiniano, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken, pedindo que as duas partes criem um “melhor ambiente”.