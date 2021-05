Angola reporta 310 casos, quatro mortes e 117 recuperações nas últimas 24 horas

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (25), que foram notificados mais quatro óbitos devido à Covid-19, 310 infecções e 117 recuperados nas últimas 24 horas.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, as mortes ocorreram duas em Luanda, Cunene e Huambo com cada uma. Trata-se de angolanos, sendo três do sexo masculino e um feminino, com idades entre 37 e 90 anos.

Em relação aos novos contágios, 209 são de Luanda, 61 Zaire, 18 no Huambo, 10 no Cunene, 4 na Huila, 3 em Benguela, 3 em Cabinda e 2 na Lunda Sul.

As idades variam entre cinco meses e 77 anos, dos quais 188 do sexo masculino e 122 feminino, de acordo com as autoridades sanitárias.