Sete detidos por furto de jantes e catalisadores

A PSP deteve nos últimos dias sete homens suspeitos do furto de jantes e de catalisadores em Loures e Lisboa.

O primeiro caso deu-se na madrugada de sexta-feira. O arranque a alta velocidade de uma viatura chamou a atenção de uma patrulha da PSP que deu ordem de paragem ao veículo. O condutor, de 44 anos, estava visivelmente nervoso e no banco de trás foi possível observar ferramentas e um catalisador, bem como sentir um forte cheiro a metal queimado.

Durante a abordagem, em Campo de Ourique, Lisboa, uma mulher foi ter com os polícias e queixou-se de que o catalisador da sua viatura tinha acabado de ser furtado e identificou o homem como o suspeito. Apurou-se então que homem tinha arrancado subitamente porque a dona do carro se apercebera do furto ao ver faíscas a sair debaixo da sua viatura e saíra para a rua para confrontar o criminoso.

O homem foi detido e julgado em processo sumário, tendo sido condenado a uma multa de 500 euros.

Populares denunciaram furto

O outro caso de furto de catalisadores deu-se na tarde de domingo na freguesia de Marvila, também na capital. Os polícias foram alertados por populares para a ocorrência de um furto de um catalisador. Os agentes confirmaram a ocorrência e foram no encalço do suspeito. Acabariam por localizar a viatura suspeita num posto de combustível próximo e intercetaram o homem, de 48 anos de idade.

Tinha na viatura uma rebarbadora, dois macacos hidráulicos, nove discos de corte e um par de luvas e um boné e outros itens como cartões de crédito em nome de outras pessoas, provavelmente associados a furtos anteriores, praticados pelo suspeito. O homem, já com antecedentes criminais pela mesma natureza, foi detido e apresentado ao tribunal. Ficou sujeito a termo de identidade e residência e apresentações semanais.

Cinco apanhados a furtar jantes

Na madrugada de domingo, na Quinta do Infantado, Loures, cinco homens com idades entre os 29 e os 43 anos de idade foram detidos por furto, Os polícias receberam a denúncia de um furto e rapidamente se deslocaram para o local. No percurso, cruzaram-se com uma viatura com cinco ocupantes que correspondia à descrição dos autores do furto.

Foi dada ordem de paragem e os suspeitos foram revistados. Os agentes encontraram uma jante coincidente com a da viatura alvo de furto, bem como diversas ferramentas utilizadas para concretizar o ilícito. Foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Loures.