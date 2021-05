Presidente João Lourenço exonera oficiais generais

O Presidente da República, João Lourenço, exonerou, nesta segunda-feira, seis oficiais generais, depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional.

A Casa Civil do Presidente da República refere, em nota de imprensa, que foram exonerados os tenentes-generais Ernesto Guerra Pires e Angelino Domingos Vieira, respectivamente do cargo de consultor do ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República e secretário para o Pessoal e Quadros da Casa de Segurança do Presidente da República.

Os tenentes-generais José Manuel Felipe Fernandes e João Francisco Cristóvão foram exonerados dos cargos de secretário-geral da Casa de Segurança do Presidente da República e de director de Gabinete do ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, respectivamente.

Foram igualmente exonerados o secretário para Logística e Infra-Estruturas da Casa de Segurança do Presidente da República, tenente-general Paulo Maria Bravo da Costa, o assistente Principal da Secretaria para os Assuntos dos Órgãos de Inteligência e Segurança de Estado da Casa de Segurança do Presidente da República, brigadeiro José Barroso Nicolau.