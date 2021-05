Morreu a actriz Maria João Abreu

Internada desde 30 de Abril no Hospital Garcia de Orta, em Almada, após sofrer dois aneurismas, Maria João Abreu, de 57 anos, não resistiu às sequelas. A morte foi confirmada recentemente.

A notícia que menos se desejava chega quando já estava preparado o final da sua personagem na novela da SIC “A serra”. Será com uma carta de despedida que a padeira Sãozinha Grilo, a personagem interpretada por Maria João Abreu, sairá da história.

Foi durante as gravações que a atriz se sentiu mal, entrando em convulsões e desmaiando. Foi assistida no local mas, pela gravidade da situação, acabou por ser transferida para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi submetida a duas intervenções cirúrgicas.

Foi induzida em coma e o diagnóstico foi sempre reservado, principalmente pelo rompimento de um dos aneurismas. Esta semana era decisiva para Maria João Abreu, que acabou por não resistir.

Aos 57 anos, a artista já andava preocupada com fortes dores de cabeça, além de ter perdido muito peso nos últimos meses. Amigos garantem que associava os sintomas à fibromialgia, doença crónica neurológica que lhe tinha sido diagnosticada há uns anos.

Durante as últimas quase duas semanas, a família mais próxima não arredou pé do hospital. Ao marido, o músico João Soares, juntaram-se os filhos de Maria João, Miguel e Ricardo Raposo, frutos do casamento anterior desta com o ator José Raposo, que também esteve sempre ao lado deles.