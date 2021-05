Falta de experiência técnica “chumba” projectos de empreendedores

A principal causa da negação de muitos projectos que carecem de financiamento da banca e de outras instituições financeiras é a falta de experiência e formação técnico-profissional de alguns empreendedores angolanos, declarou hoje o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola (CCIA), Vicente Soares.

Falando à imprensa, à margem da conferência sobre Agro-indústria, promovida pela CCIA, em parceria com a Câmara de Comércio Afro-brasileira (AfroChamber), o responsável reconheceu ainda a existência de muitos quadros e empreendedores angolanos com conhecimento teórico, mas sem a prática exigida no mercado de trabalho.

Para superar essas deficiências, avançou, a CCIA firmou, recentemente, um protocolo de cooperação com a AfroChamber, visando a formação técnica e a troca de experiências entre os quadros dos dois países.

Avançou também que a CCIA está apostada na melhoria dos projectos dos empreendedores, firmando protocolos com instituições académicas e de formação profissional, assim como com as empresas, com vista a potenciar os recém-formados de conhecimentos práticos e experiências profissionais.

A conferência sobre Agro-indústria: Oportunidades e desafios, que juntou vários especialistas e responsáveis de departamentos ministeriais dos dois países, visou trocar experiências para a criação de um ambiente de negócio favorável e desenvolvimento económico de Angola.

A Câmara de Comércio e Indústria de Angola tem como objectivo o desenvolvimento e o fortalecimento das relações comerciais, industriais e de investimento entre vários países, numa base de interesse mútuo.