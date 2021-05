Estádio do Dragão vai ser o palco da final da Liga dos Campeões

O jogo estava inicialmente agendado para o Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. A entrada será permitida a seis mil adeptos de cada um dos clubes.

O Estádio do Dragão vai receber a final da Champions marcada para o dia 29 de maio. A notícia foi anunciada pela UEFA esta quinta-feira, em comunicado. A entrada será permitida a seis mil adeptos de cada um dos clubes.

“Depois de um ano com os adeptos fora dos estádios, a UEFA considerou que era preciso para garantir que os adeptos das duas seleções finalistas pudessem comparecer”, pode ler-se no comunicado.

A situação pandémica na Turquia levou a que a UEFA decidisse alterar o local do jogo que iria acontecer no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul.

O governo britânico tinha manifestado disponibilidade para acolher a final da Liga dos Campeões de futebol, depois de ter incluído a Turquia na lista vermelha de viagens, devido ao número de casos diários de Covid-19 naquele país, mas a UEFA escolheu Portugal para acolher a prova.

De acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira, “as autoridades portuguesas e a Federação Portuguesa de Futebol intervieram e trabalharam de forma rápida e harmoniosa com a UEFA para oferecer um local adequado para a final e, como Portugal é um destino da lista verde do Reino Unido, os adeptos e jogadores presentes na final não terão de ficar em quarentena no regresso a casa”.

A lotação do estádio para o jogo será ainda confirmada em tempo oportuno em cooperação com as autoridades portuguesas e a FPF.

A UEFA explica, contudo, que os adeptos das duas equipas “poderão comprar os bilhetes através dos clubes da forma habitual, estando os seis mil bilhetes por clube à venda o mais rapidamente possível a partir de hoje”.

Já na quarta-feira o Comité de Arbitragem da UEFA tinha anunciado que Antonio Miguel Mateu Lahoz será o árbitro da final de UEFA Champions League de 2021, entre o Manchester City FC e o Chelsea FC.