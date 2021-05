Cazengo cadastra sítios turísticos para fomentar turismo

Um levantamento sobre os locais turísticos e históricos do município do Cazengo está em curso, desde Abril deste ano, visando fomentar a actividade turística e arrecadar receitas para o Estado, soube hoje a ANGOP.

De acordo com o administrador municipal do Cazengo, Malundo Fausto Catessamo, o levantamento iniciou em Abril e prevê-se que esteja concluído em Agosto deste ano, com a publicação de uma revista.

Segundo o responsável, que falava nesta segunda-feira, a propósito da abertura do programa de festividades da cidade de Ndalatando, indicou que entre os locais turísticos está o horto botânico do Kilombo, a montanha da Santa Isabel, onde se encontra uma fonte de água e as furnas de Zanga.

Pontualizou que este programa vai permitir também a dinamização do sector hoteleiro e de restauração.

O programa de festividades do 65º aniversário da cidade de Ndalatando iniciou com a inauguração de uma exposição fotográfica sobre a evolução histórica da cidade e ganhos do município.

Consta do programa a realização de uma mesa redonda sobre o tema “Ndalatando, ontem, hoje e perspectivas”, entrega de menções honrosas a distintas individualidades, ritual no Morro do Mbinda e a inauguração de uma escola.

Ndalatando, sede do município do Cazengo, capital da província do Cuanza Norte, passou a categoria de cidade em 1956.

Até 1975 teve a designação de “Vila Salazar”, em homenagem ao então presidente do Conselho de Ministros português, António de oliveira Salazar.