BNA lança campanha de inclusão financeira no Uíge

O Banco Nacional de Angola (BNA) lançou, nesta segunda-feira, na província do Uíge, uma campanha de sensibilização da população local para abertura de conta bancária (Bankita), visando alargar a inclusão financeira nesta região do país e facilitar o acesso ao crédito bancário

Sem avançar o número de pessoas com conta bancária na província do Uíge, o chefe do Sector de Acompanhamento e Supervisão do Banco Nacional de Angola (BNA), Faustino João, referiu apenas que a campanha vai decorrer em locais públicos.

Ao falar na abertura da reunião técnica de lançamento da campanha de inclusão financeira, que vai decorrer durante 12 dia na província do Uíge, Faustino João referiu ser um programa da iniciativa do BNA e visa influenciar o espírito de poupança à população de baixa renda.

Para a abertura de uma conta bancária não há necessidade de ter muito dinheiro, sendo que a abertura de uma conta simples ser necessário apenas cinco mil Kwanzas.

“Para uma melhor educação financeira na província do Uíge vamos começar a sensibilizar, a partir de terça-feira (24), a população da praça da Feira, Mercado Municipal do Uíge e do bairro Candombe Velho e estender a campanha aos municípios de Negage e Maquela do Zombo”, informou.

Participaram do encontro, funcionários dos bancos locais, autoridades religiosas, responsáveis de diversas direcções do Estado e particulares.