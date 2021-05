RDC – Erupção do vulcão Nyiragongo: em Goma, “o céu ficou vermelho”

O fluxo de lava desceu dos flancos do vulcão Nyiragongo até Goma, após a erupção do sábado, 22 de maio, interrompida nos subúrbios da cidade. A frente de lava permanece, no entanto, ainda instável e vários terremotos foram sentidos desde o amanhecer deste domingo.

O fluxo de lava parou sua progressão durante a noite para parar nos subúrbios a nordeste da cidade de Goma. Da frente rochosa de lava emanam fogo e fumos fortes, enegrecidos e ainda instáveis, no bairro de Buhene, que marca o limite da cidade com o território vizinho de Nyiragongo, onde foram engolidas casas de várias pequenas aldeias.

O aeroporto, localizado na periferia nordeste da cidade, que se estende entre a fronteira com Ruanda e as margens do lago, foi poupado após uma noite confusa. No dia anterior, vários aviões baseados no aeroporto, pertencentes a Monusco e empresas privadas, decolaram à noite para evacuar, de acordo com uma fonte do aeroporto. Vários terramotos, por volta das dez, foram sentidos em Goma desde a madrugada de domingo, 23 de maio.

Curiosos e desconfiados, dezenas de espectadores se aproximaram da frente de lava para ver a situação em primeira mão e, no processo, tirar fotos com seus telefones celulares. “As pessoas estão a regressar lentamente às suas casas, a situação está bastante calma por enquanto”, testemunhou um morador.

Como no voo do dia anterior, eles voltam com seus pertences pessoais, trouxas na cabeça, os filhos apertando as mãos atrás dos pais. “Mas a população ainda está com medo, está envergonhada porque as autoridades não se comunicaram esta manhã”, acrescentou. “Há muito pouco movimento. As pessoas se perguntam se o vulcão parou, se continuará, se a lava reaparecerá. ”

Fluxo de lava

A situação estava relativamente calma em Goma, ao acordar lentamente no domingo, 23 de maio. Os moradores, na rua ou em frente de suas casas, observam o vulcão e discutem entre si. Alguns carros cruzam as ruas, onde nenhum policial ou militar é visível.

Na estrada a sudoeste da cidade em direção à localidade de Sake, em direção à região de Masisi, onde milhares de pessoas que fugiam da erupção repentina se refugiaram durante a noite, muitos preferiram esperar ali em vez de voltar para Goma. “Não estamos convencidos de que em um dia a erupção acabou, então esperamos”, explica um pai.

O impressionante fluxo de lava atingiu a orla de Goma após a súbita erupção do vulcão Nyiragongo na noite de sábado, elevando-se sobre a cidade, fazendo com que os moradores fugissem em massa e em pânico.

“Além do fluxo de lava em direção ao nordeste (Kibumba / Ruanda), outro fluxo também desce sobre a cidade”, preocupou durante a noite um funcionário do Parque Nacional de Virunga, onde fica o vulcão. Este segundo fluxo “já chegou ao aeroporto e, logicamente, descerá em direção ao lago Kivu”, explicou ele na noite de sábado.

Na noite de sábado para domingo, imagens veiculadas nas redes sociais, mas não verificadas de forma independente, mostraram casas em chamas, lentamente engolidas e depois engolfadas por lava derretida incandescente, na periferia nordeste de Goma, em particular no distrito de Buhene.

“Este fluxo passa na rota do fluxo de 2002”, avaliou em particular em frente à imprensa um oficial do Observatório de Vulcanologia de Goma, Mahinda Kasereka.

Esta grande erupção anterior do Nyiragongo, que data de 17 de janeiro de 2002, matou mais de 100 pessoas, cobrindo quase toda a parte leste de Goma com lava, incluindo metade da pista do aeroporto. A lava então fluiu lentamente em direção à cidade, que foi cortada ao meio para fluir para o lago Kivu.

Goma evacuado

No sábado, a erupção começou sem aviso no início da noite. Luzes brilhantes começaram a escapar da cratera e um cheiro de enxofre se espalhou por Goma, localizada no flanco sul do vulcão, às margens do Lago Kivu.

Esta súbita atividade vulcânica despertou imediatamente a preocupação das populações, familiarizadas com a fúria do vulcão, mesmo que nenhum fluxo de lava fosse imediatamente visível da cidade, nem sentido terremoto.

“O céu ficou vermelho”, disse um morador, testemunhando “chamas gigantes saindo da montanha”. Em mensagem às populações, o governador militar da província de Kivu do Norte, o constante general Ndima, “confirmou a erupção do vulcão”. Seguido rapidamente pelo governo que, após uma reunião de crise em Kinshasa, ordenou a “evacuação” da cidade.

O presidente congolês, Félix Tshisekedi, anunciou ainda que “decidiu interromper a sua estada na Europa para regressar a casa neste domingo, a fim de supervisionar a coordenação da ajuda às populações nas zonas ameaçadas” pela erupção.

A eletricidade foi cortada em grande parte da cidade e milhares de habitantes, muitas vezes com famílias, tomaram a direção, em desordem e a pé, de moto ou de carro, da vizinha fronteira com o Ruanda.

Com o passar das horas, e com a confirmação da gravidade da situação, o fluxo de pessoas em fuga foi crescendo, colchões na cabeça, pacotes e crianças nos braços, carros buzinando.

A população tomou a direção do posto de fronteira com Ruanda, na parte sul da cidade, ou a estrada para oeste em direção a Sake, na região congolesa de Masisi. Goma confina com a fronteira e a “Grande Barreira”, principal posto de fronteira entre os dois países, fica ao sul da cidade.

“Tem muita gente na estrada, muitos carros, é a fuga”, disse um morador que levou a família no carro para pegar essa estrada de Masisi, em direção a Sake. “Está se movendo devagar, em três ou quatro pistas. Os carros estão cheios de objetos pessoais, colchões no porta-malas ou no teto ”, testemunhou. “Tem crianças, mulheres, velhos que estão a pé e a chuva está chegando, é complicado. ”

Lado ruandês tranquilo

Durante a noite, milhares de pessoas encontraram refúgio em Ruanda, na cidade fronteiriça de Rubavu (antiga Gisenyi), observou a AFP do lado ruandês. As operações foram bem organizadas, com recepção no estádio e nas escolas. Muitas pessoas dormiam no chão na periferia da cidade. “As fronteiras do Ruanda estão abertas e a recepção dos nossos vizinhos está a decorrer de forma pacífica”, comentou no Twitter o embaixador do Ruanda na RDC, Vincent Karega.

Capital regional de Kivu do Norte, Goma tem quase 600.000 habitantes, em uma província problemática onde numerosos grupos armados estão desenfreados. A região é uma área de intensa atividade vulcânica, com seis vulcões, incluindo Nyiragongo e Nyamuragira com pico em 3.470 e 3.058 metros, respectivamente.

Uma das características desses dois vulcões são as relativamente frequentes “erupções suaves” de fluxos de lava fluindo pelos flancos. Foi o que aconteceu na época da erupção de janeiro de 2002. A erupção mais mortal em Nyiragongo, em 1977, matou mais de 600 pessoas.

Durante a erupção de 2002, as vítimas eram em sua maioria doentes, idosos ou pessoas indefesas abandonadas à própria sorte nos distritos ao norte da cidade. Pilhagens também ocorreram.

Em relatório datado de 10 de maio, o Observatório Vulcanológico de Goma pediu “vigilância”, enquanto a “atividade sísmica-vulcânica no nível de Nyiragongo” havia “aumentado”, merecendo “atenção especial de monitoramento”.