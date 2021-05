Movicel e Medicare juntam-se no combate à Covid 19 no país, com um plano de Saúde a seis meses

Considerando os desafios na prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, a Movicel em parceria com a Medicare Angola, apresenta em Luanda, o Programa “Dá carga à tua saúde”, amanhã, dia 26, no Hotel Epic Sana, às 9 horas, com vista a proporcionar a todos os seus clientes o acesso aos melhores cuidados de saúde.

No comunicado distribuído à comunicação social, as duas empresas deram a conhecer uma parceria que se destina a convidar os seus clientes, ao acesso aos melhores cuidados de saúde. O programa será apresentado dia 26 às 9 horas, no Hotel Epic Sana.

Numa visão interactiva com a sociedade angolana, a primeira operadora de telecomunicações móveis, líder em África na tecnologia 4G, e a gestora de planos de Saúde, Medicare participam numa sinergia que visa atrair subscritores a um serviço, que proporciona aos clientes várias opções em matéria de atendimento médico, no âmbito da política nacional de combate à Covid 19, no país.

Trata-se de uma iniciativa considerada exemplar, por congregar interesses mútuos, num grande objectivo nacional, que visa manter a população em prevenção permanente contra a pandemia, que assume novas variantes de contaminação global.

A Movicel, com forte implantação nacional está no mercado há 15 anos, sendo líder no acesso gratuito ao Facebook e Wikipedia, graças à sua aguerrida política de inovação e oferta de serviços de telecomunicações, a preços competitivos.

Ao assumir o compromisso de manter os seus clientes, a par das oportunidades e acesso aos cuidados primários de saúde constantes do plano de atendimento da parceira Medicare, a empresa de telecomunicações móveis, Movicel inspira-se na sua vasta clientela, para reforço da confiança e qualidade dos seus serviços.