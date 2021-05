Filipe Mukenga e Lokua Kanza em concerto ontem em Luanda

O concerto designado “A Vela de África” pretende homenagear as lendas africanas musicais, num evento que teve lugar ontem dia 22 de Maio, no Hotel Royal Plaza.

Promovido pela Orquestra Sinfónica Estrelas de África, Filipe Mukenga é o convidado especial da 3ª edição deste musical. Rui Mingas, as Gingas do Maculusso e os Líricos são os angolanos que também subirão ao palco.

Do Congo virá Lokua Kanza e do Mali, Salif Keita. Teta Lando e Waldemar Bastos serão homenageados a título póstumo, bem como Cesária Évora e Manu Dibango. A Orquestra promove canções lendárias na descoberta do seu valor artístico.