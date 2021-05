Nossa Seguros abre nova agência no Cuando Cubango

Com a abertura da agência de Menongue, a Nossa Seguros estará presente em 16 províncias, com 20 agências e 6 balcões nos SIACs, e assume a expansão, a proximidade e o atendimento como pilares de crescimento.

A Nossa Seguros abre amanhã, dia 20, mais uma agência, desta vez em Menongue, no Cuando Cubango. Esta agência assume uma importância relevante para a província, pois vai apoiar os clientes em todas as suas necessidades relativas aos Seguros (nos ramos Vida e Não Vida) e Fundos de Pensões, com enfâse nos seguros auto, saúde, habitação, acidentes pessoais, viagem, acidentes de trabalho e vida. Esta agência vai funcionar de segunda a sexta-feira até às 16h00 (horário de pandemia) e os clientes poderão contar também com os serviços de um Contact Center 923 190 860, a funcionar de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 22h00, sábado e domingo das 08h00 às 18h00.

De acordo com uma nota de imprensa da seguradora, esta nova agência, além de gerar postos de trabalho, surge no âmbito do plano de expansão e de proximidade da NOSSA Seguros, agora presente em 16 províncias, com 20 agências e 6 balcões nos SIACs. A NOSSA Seguros está a apostar cada vez mais na disponibilização de serviços eficazes e personalizados, com horários adequados à disponibilidade dos clientes e às suas necessidades.

Recorde-se que no final de 2020 estavam a funcionar em Angola 7 agências na província de Luanda e 17 agências nas restantes províncias.

Sobre a Nossa Seguros

A NOSSA Seguros é uma instituição financeira não bancária, sujeita à supervisão da ARSEG – Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, entidade reguladora da actividade das seguradoras e responsável pela criação das normas que orientam a sua conduta de mercado, as garantias financeiras e os critérios de solvência.

Pertencente ao Grupo Financeiro BAI – Banco Angolano de Investimentos e por essa razão, além da supervisão da ARSEG, são-lhe impostos requisitos que derivam de obrigações do BAI, por força dos avisos do Banco Nacional de Angola, nomeadamente ao nível da governação corporativa e do controlo interno.

A NOSSA Seguros encerrou o ano de 2020 com uma quota de mercado de 11%, mantendo-se no grupo das quatro maiores seguradoras do mercado angolano.