Sonangol abre processo de alienação de blocos em Junho

A Sonangol vai lançar, no dia 11 de Junho deste ano, o processo de alienação parcial das suas participações de concessões petrolíferas, a serem conhecidas no acto do evento.

De acordo com a Sonangol, o evento obedece à estratégia de gestão, manutenção e sustentabilidade do seu portfólio de activos petrolíferos de exploração e produção da petrolífera, detidos pela Unidade de Exploração e Produção em diversas concessões petrolíferas.

No dia 11 de Junho, de acordo com uma nota da direcção de comunicação, marca e responsabilidade social da Sonangol, a que ANGOP teve acesso, será realizado o acto oficial de abertura do processo, ocasião em que serão divulgados os procedimentos do concurso, os Blocos, respectivos interesses participativos a alienar e os dados.

O evento, a decorrer no Centro de Conferências de Talatona, em Luanda, será também transmitido online.

Fora destas alienações, a Sonangol, com vista ao aumento de direitos líquidos, tem em agenda para este ano de 2021, o relançamento da actividade de exploração e produção em diversos blocos petrolíferos.