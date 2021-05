SODIAM leiloa diamantes em Junho

A Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) vai leiloar, a partir de Junho próximo, diamantes em bruto, avaliados entre 27 a 30 milhões de dólares norte-americanos.

Conforme uma nota de imprensa, chegada esta quinta-feira à ANGOP, a venda dos respectivos diamantes incluirá uma selecção de Pedras Especiais excepcionais das minas de Catoca, Luele, Lulo e Uari.

O documento refere-se a um lote “run-of-mine”, variado em todos os tamanhos da produção do kimberlito Luele (altamente esperado) da região de Luaxe.

Acrescenta que as sessões de avaliação estão programadas para os dias 9 e 23 de Junho de 202, nas instalações da Sodiam, em Luanda, enquanto a apresentação de propostas terminará a 24 do mesmo mês, às 11h00.

Para tal, a Sodiam convida as empresas “não cadastradas” que desejam participar da venda a submeterem, exclusivamente, as respectivas propostas via electrónica, através da plataforma www.sodiamsales.com.

Informa que um pacote de participação detalhado será fornecido posteriormente aos participantes, cujas marcações para visualização podem ser feitas através do endereço booking@sodiamsales.com.

Já o pedido de visto para Angola pode ser feito a partir do Consulado de Angola mais próximo ou em https://www.sme.gov.ao/SolicitarVisto, sendo que os participantes ao concurso “não terão de passar por uma quarentena obrigatória à chegada”, se permanecerem em Luanda até 72 horas.

Fundada em 1999, a Sodiam é a empresa estatal responsável pela comercialização da produção de diamantes de Angola.

As produções comercializadas desta Sociedade originam de doze produções, kimberlíticas e aluvionares e cobrem todo o espectro de qualidades em termos de tamanhos, modelos, purezas e cores.

Em 2020, essa empresa vendeu mais de 7,7 milhões de quilates em bruto por um valor total de 1.013 biliões de dólares, posicionando Angola como o terceiro maior produtor mundial de diamantes em bruto em termos de valor.