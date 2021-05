João Lourenço já está em Luanda

O Presidente da República, João Lourenço, regressou na tarde desta quinta-feira a Luanda, proveniente de Paris (França), onde participou na Cimeira sobre Economia de África.

À sua chegada a Luanda, João Lourenço, acompanhado da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, recebeu, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, cumprimentos de boas-vindas do Vice-presidente da República, Bornito de Sousa, de membros do Executivo e de altos funcionários do seu gabinete.

A Cimeira, que reuniu dezenas de líderes africanos, líderes europeus e de organizações políticas e financeiras internacionais, definiu um primeiro apoio financeiro aos países africanos, avaliado em 33 mil milhões de dólares.

No encontro, uma iniciativa do Governo francês, Angola defendeu uma mudança na estratégia de produção de vacinas para combater a Covid-19.

À margem da Cimeira, o Presidente João Lourenço manteve encontros de trabalho com homólogos de França, Emmanuel Macron, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

João Lourenço manteve também encontros com o patrono do Instituto Tony Blair Mudança Global, o antigo primeiro-ministro do Reino Unido, e com vários empresários franceses, tendo abordado os investimentos estrangeiros em Angola, no quadro das reformas em curso no país.

Esta foi a segunda vez que o Presidente João Lourenço se desloca à França, na qualidade de Chefe de Estado. A primeira foi em Maio de 2018.