França: Reabertura de esplanadas, recintos culturais e lojas

Os franceses voltaram nesta quarta-feira às esplanadas dos cafés e restaurantes após praticamente sete meses de encerramento. Teatros, cinemas e museus reabriram também com níveis máximos de acolhimento de clientes. As lojas voltam, também elas, a acolher os clientes numa nova fase do desconfinamento que inclui também a passagem do recolher obrigatório para as 21 horas, em vez das actuais 19 horas.

Confira aqui algumas imagens desta reabertura das esplanadas parisienses!

Reabertura das esplanadas em Paris

Nova fase de desconfinamento em França está agendada para 9 de Junho com a reabertura das salas dos restaurantes e dos ginásios, o recolher obrigatório deveria passar para as 23 horas.

No final do mês de Junho este recolher obrigatório deveria ser levantado e as restrições em curso também deveriam desaparecer, se a situação sanitária o permitir.

O número de infecções diárias em França com o novo coronavírus situa-se em cerca de 15 000 e alguns distritos padecem ainda de alguma saturação das unidades de cuidados intensivos nos hospitais, caso de Paris, devido ao afluxo de doentes com Covid-19.

Mais de 20 milhões de franceses foram vacinados até ao momento, pouco menos de um terço da população global.

Os restaurantes, recintos culturais e ginásios estavam encerrados desde Outubro, as lojas acabaram por ter largos períodos de encerramento, mantendo-se abertos até esta terça-feira apenas lojas essenciais (alimentação, cabeleireiros).

O presidente, Emmanuel Macron, tomou um café esta manhã em Paris com o primeiro-ministro, Jean Castex, numa esplanda perto do palácio presidencial.

Macron apelou à prudência dos franceses nesta nova fase rumo à normalização da vida após mais de um ano marcado por muitas restrições devido à pandemia.

O Museu do Louvre, um dos maiores e mais visitados do planeta, também já abriu ao público.

A repórter Catarina Falcão esteve no local e conferiu ainda como os parisienses fizeram questão em vir desfrutar da nova liberdade nas esplanadas, não obstante o mau tempo.

A reabertura dos recintos culturais em França era muito aguardada pelo público e pelos profissionais das artes, como comentam João Pinharanda, conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em França, e Nú Barreto, artista guineense instalado na capital francesa.