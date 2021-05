Covid-19: Angola com 223 novos casos e 8 óbitos

As autoridades sanitárias registaram, nas últimas 24 horas, 223 novos casos, 8 óbitos e 25 pacientes recuperados.

Segundo o boletim diário a que a ANGOP teve acesso, 186 casos foram diagnosticados em Luanda, 12 no Huambo, 9 no Cunene, 6 em Cabinda, 4 na Huíla, 3 no Bié, 2 no Cuanza Norte e 1 em Malanje.

Entre os novos pacientes, cujas idades variam dos 3 aos 81 anos, estão 115 do sexo masculino e 108 do sexo feminino.

Os óbitos foram registados em Luanda, com 2, Huíla com 4, Cunene com 1 e Huambo com 1, envolvendo cidadãos angolanos.

Em relação aos recuperados, 18 residem em Luanda e 7 na Huíla.

O registo geral indica 31.661 casos positivos, com 704 óbitos, 26.483 recuperados e 4.474 estão activos. Dos activos, 17 críticos, 38 graves, 175 moderados, 25 leves e 4.219 assintomáticos.

Os laboratórios processaram 2.403 amostras.

As autoridades controlam 43 pessoas, nos centros de quarentena institucional, 2.302 sob vigilância epidemiológica e 255 pacientes nos centros de tratamento.