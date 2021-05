Cabinda administra segunda dose da vacina

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, arrancou esta quinta-feira, no município sede de Cabinda, afirmou, o secretário provincial da Saúde, Ruben de Fátima Buco.

Cerca de 18 mil pessoas, entre profissionais da saúde, professores, membros da defesa e segurança e ordem interna, idosos e outras personalidades, receberão a segunda dose da vacina AstraZeneca.

Ruben de Fátima Buco referiu que prevê-se para o inicio do mês de Junho a abertura da segunda fase da campanha nos municípios do interior.

O responsável apelou a todas as pessoas que tomaram a primeira dose no mês de Abril, no sentido de acorrerem ao posto de vacinação para a segunda dose.

Na primeira fase as autoridades sanitárias da província vacinaram mais de 18 mil cidadãos.

Cabinda tem o registo de mil e 71 casos positivos, 24 óbitos e 899 recuperados.