Bruno Fernando alcança maior registo na NBA

O jovem Post angolano de 22 anos de idade, Bruno Fernando, com 2.08m de altura e que actua no Atalanta Hakws, após ter vivido semanas duras, com críticas nas suas aparições deu uma reviravolta na madrugada de ontem.

Nos poucos minutos de jogos em campo, deu à cara e mostrou aqueles que têm criticado o seu rendimento na equipa, que continua presente nesta edição da liga norte americana de basquetebol.



Bruno Fernando obteve o seu maior registo, comparado com todos os jogos da edição em curso da NBA, tendo convertido 10 pontos, nove roubos de bola, uma assistência em 21 minutos jogados, no jogo em que a sua equipa venceu em casa os Houston Rockts por 124-95.