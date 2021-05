Benfica repete terceiro lugar no campeonato 12 anos depois

O Benfica derrotou, no passado sábado, o Sporting (4-3) no dérbi da Luz, mas a vitória do FC Porto em Vila do Conde, poucas horas depois, acabou com as dúvidas quanto ao pódio. Os dragões despacharam o Rio Ave (3-0) e asseguraram o segundo lugar, ficando as águias com o terceiro posto do pódio. Ora, tal não acontecia para as águias desde 2008/09, altura em que o espanhol Quique Flores liderava a equipa técnica.

Nos últimos 12 anos, o Benfica ficou sempre em primeiro lugar ou segundo lugar, conseguindo ser campeão em metade deles. Na outra metade, foi o FC Porto quem levou a melhor.

Além disso, esta também será a pior classificação de Jorge Jesus ao serviço do Benfica. O treinador de 66 anos nunca tinha ficado abaixo do segundo lugar, mas neste regresso à Luz acabará mesmo por ocupar o último lugar do pódio. Curiosamente, foi depois do terceiro lugar de Quique Flores no Benfica que Jorge Jesus foi contratado para colocar as águias no caminho do título, algo que consegui, recorde-se, na época de estreia (2009/2010).



Época Lugar Treinador

2020/21 3.º Jorge Jesus

2019/20 2.º Bruno Lage / Nélson Veríssimo

2018/19 1.º Rui Vitória / Bruno Lage

2017/18 2.º Rui Vitória

2016/17 1.º Rui Vitória

2015/16 1.º Rui Vitória

2014/15 1.º Jorge Jesus

2013/14 1.º Jorge Jesus

2012/13 2.º Jorge Jesus

2011/12 2.º Jorge Jesus

2010/11 2.º Jorge Jesus

2009/10 1.º Jorge Jesus

2008/09 3.º Quique Flores