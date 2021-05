Rúben Dias eleito jogador do ano da Premier League pelos jornalistas

Internacional português foi distinguido “pela sua liderança dentro e fora do relvado, assim como pela alegria contagiante que deriva da forma como executa a arte de defender na perfeição”.

AFootball Writers’ Association (FWA), organismo composto por cerca de 400 jornalistas dedicados ao desporto-rei em Inglaterra, entregou, esta quinta-feira, o prémio de jogador do ano da Premier League ao internacional português Rúben Dias.

O antigo atleta do Benfica torna-se, assim, no primeiro defesa a conquistar o troféu desde 1989, quando este foi parar às mãos de Steve Nicol, do Liverpool, feito que mereceu rasgados elogios da parte da presidente, Carrie Brown.

“Rúben Dias chamou atenções pouco depois de chegar a Manchester, um jogador de 23 anos a desafiar a própria idade com uma força de espírito de ferro, uma procura incessante pela perfeição e uma habilidade quase sobrehumana de ler e antecipar fases do jogo”, começou por dizer.

“Pep Guardiola melhora os seus jogadores, molda-os, mas nunca uma nova contratação chegou a uma das equipas já ladeadas de troféus de Pep e teve tamanha influência. Dias exigiu os mais altos padrões, que resultaram na maior das mudanças de sorte, não só do próprio, mas também dos companheiros de equipa”, prosseguiu.

“Rúben Dias é o nosso jogador do ano pela sua liderança dentro e fora do relvado, assim como pela alegria contagiante que deriva da forma como executa a arte de defender na perfeição”, rematou.