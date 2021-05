PJ faz buscas a FC Porto e Portimonense

O âmbito desta operação é de combate à corrupção desportiva, à fraude fiscal e ao branqueamento de milhões de euros nos negócios do futebol.

A Polícia Judiciária e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal têm em curso esta manhã uma megaoperação que tem como alvos o Futebol Clube do Porto, a SAD do Portimonense e um empresário, Teodoro Fonseca, que faz a ponte entre os dois clubes, avança a TVI. De acordo com a Sábado, também Pinto da Costa é um dos alvos desta operação.

De acordo com o site da TVI, o âmbito desta operação é de combate à corrupção desportiva, à fraude fiscal e ao branqueamento de milhões de euros nos negócios do futebol.

A investigação decorre há três anos, e em causa estão suspeitas relacionadas com vários negócios entre os dois clubes, nomeadamente as transferências de jogadores como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Everton, explica a TVI.

De acordo com a TVI, está também em causa a verdade desportiva nos jogos entre os dois clubes. Há suspeitas de que o clube algarvio tenha perdido intencionalmente jogos com o FC Porto.