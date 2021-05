Petróleo, minas, madeira: como o Gabão se prepara para seu retorno a Itália

Excluído em 2013 da iniciativa de transparência do setor extrativo, o Gabão, fortemente incentivado pelo FMI, está trabalhando para relançar o processo.

Léontine Tania Oyouomi-Loumbou não está ociosa. No início de maio, o novo presidente do grupo de interesse da Iniciativa para a Transparência nas Indústrias Extrativas (Itie) do Gabão convocou a primeira reunião do grupo multi-stakeholder (GMP) reunindo três faculdades (administração, sociedade civil e empresas).

Uma necessidade antes da audiência, marcada para uma semana depois, com a missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) que ficará em Libreville de 28 de abril a 17 de Maio.

Embora tenha sido um dos primeiros países a aderir à Itie em 2004, lançada em 2002 por Tony Blair, o Gabão foi expulso em Fevereiro de 2013 pela não publicação de vários relatórios, apesar dos lembretes à ordem do secretariado internacional da iniciativa, com base em Oslo.