Paris: Emmanuel Macron defende produção de vacinas em África

A Cimeira sobre a Economia de África, que contou com a presença do Presidente angolano, João Lourenço, recomendou nesta terça-feira (18), em Paris, a mobilização de financiamento para a produção de vacinas contra a Covid-19 no continente africano.

No encontro, em que participaram dezenas de líderes africanos, o Presidente de França, Emmanuel Macron, defendeu a transferência “imediata” de tecnologia e capacidade intelectual, a fim de potenciar os países africanos a produzirem vacinas.

Segundo o Estadista francês, a intenção é financiar o continente africano com um valor de 100 mil milhões de dólares, por via do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que os países africanos tenham necessidades de financiamento equivalentes a 450 mil milhões de dólares, até 2025, daí a ideia de aumentar a ajuda de emergência.

No evento, que encerrou no início da noite desta terça-feira na capital francesa, o Presidente Emmanuel Macron defendeu a ideia de renovação económica no continente africano.

Em nome dos líderes africanos presentes no evento, o Presidente em exercício da União Africana, Félix Tshisekedi, sublinhou as consequências económicas da pandemia Covid-19 no continente e a necessidade da sua recuperação.