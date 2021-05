Covid-19: Mais oito mortes num dia com 258 novos infectados

As autoridades sanitárias do país informaram nesta terça-feira (18), o registo de mais oito óbitos pelo Sars-CoV-2, 258 casos positivos e 18 recuperados nas últimas 24 horas.

Luanda reportou o maior número de infecções com 219, Huambo (22), Cunene (8), Huila (5), Benguela (3) e Bengo (1), com as idades entre dois meses e 84 anos, sendo 131 do sexo masculino e 127 feminino.

De acordo com o boletim epidemiológico, das pessoas que perderam a vida devido à Covid-19, 3 foram em Luanda, Huíla (3), Cuando Cubango (1) e Uíge (1). São todos do sexo masculino, com idades entre 30 e 85.

Nesta altura, o país contabiliza 31.049 desde o início da pandemia, em Março do ano passado, quais 26.013 recuperados, 685 óbitos, 4.351 casos activos. Dos activos existem 19 críticos, 48 graves, 169 moderados, 56 leves e 4.059 assintomáticos. Nas unidades de tratamento a nível do país, estão internados 292 doentes.