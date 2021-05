Covid-19: Lucapa vacina três mil pessoas

Três mil pessoas de diversos estratos sociais no município de Lucapa, província da Lunda Norte, apanharam nos últimos seis dias a primeira dose de vacina contra a Covid-19, no âmbito do alargamento da campanha de vacinação iniciada em Abril.

A informação foi avançada hoje, terça-feira, à imprensa, pela porta-voz da Comissão Multissectorial de Resposta à Pandemia, Filomena Simão, sublinhando que a campanha, ainda em curso, decorre igualmente nos municípios de Chitato, Lóvua, Cambulo e Cuango.

Até agora, segundo a responsável, a província da Lunda Norte já vacinou mais de 12 mil pessoas, com realce para os profissionais de Saúde, professores, idosos, agentes da Polícia Nacional, Forças Armadas Angolanas e jornalistas.

Reiterou que estão a ser criadas as condições logísticas e humanas, para ainda este mês dar-se ao início da administração da segunda dose aos referidos cidadãos, bem como expandir a campanha para outros municípios.

A província da Lunda Norte tem um registo de 239 casos positivos, dos quais quatro mortos, 236 recuperados e nenhum activo.