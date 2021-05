Basquetebol: Associação do Bié quer massificar modalidade

A Associação Provincial de Basquetebol do Bié está a trabalhar no sentido de massificar a modalidade a nível desta região, com vista a enfrentar novos desafios, referiu hoje o secretário-geral, Nicolau de Jesus.

O responsável, que falava hoje no encontro provincial de basquetebol, enquadrado no Dia Nacional do Basquetebol, assinalado nesta terça-feira, disse que, para isso, estão a labutar com as escolas, núcleos municipais, além dos próprios clubes controlados pela associação.

A Associação Provincial de Basquetebol no Bié estava sem uma direcção há quatro anos. Na altura, era liderada por Eduardo Príncipe Paulo. Neste momento, o novo elenco, presidido por Nilton Enriques, saído das eleições de Outubro de 2020, realiza algumas actividades, como forma de incentivar os praticantes.

Como exemplo, realçou a realização de um quadrangular, no mês passado, assim como estão a preparar o campeonato provincial de seniores e juniores, para o mês de Julho.

Para a concretização dos seus propósitos, Nicolau de Jesus disse que têm contado com o apoio do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto, de pessoas individuais e dos próprios membros da associação, com as suas quotizações.

No Bié são controlados os clubes Sporting do Bié, Benfica do Cunje, Sporting de Catabola, Vitória Atlético Clube, Benfica do Cunje, Benfica do Andulo, Benfica do Cunhinga, INE Marista e os núcleos do Chinguar, Treco Treco e Nalabuta.

O secretário-geral não precisou o número de atletas existentes na província, adiantando apenas estarem numa fase de levantamento, com a entrega das fichas por parte das equipas, para se aferir com exactidão os basquetebolistas no activo, dados que poderão ser fornecidos por altura do arranque do provincial.

O encontro provincial de basquetebol contou com a presença do director do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, Nelson Calumbo Quintas, que na ocasião solicitou aos clubes a se reorganizarem o mais rápido possível, de forma que a modalidade cresça a nível desta região.