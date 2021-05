Angolano António Bernardo apita na BAL

O angolano António Bernardo é o único árbitro nacional convocado para apitar jogos na primeira edição da Liga Africana de Basquetebol (BAL), que arrancou domingo em Kigali, capital do Rwanda.

António Bernardo, que intervém com regularidade nos campeonatos nacionais seniores, em ambos os sexos, integra um grupo de outros quinze árbitros seleccionados para o evento co-organizado pela NBA e Fiba África.

O também antigo presidente da Associação Nacional de Juízes de Basquetebol, árbitro desde 1993, efectuou o primeiro jogo oficial no dia 28 de Dezembro de 1993.

Ascendeu à categoria nacional em 1998 e em 2005 tornou-se juiz internacional. No mesmo ano ajuizou a fase final da Taça dos Clubes Campeões feminino em Bamako (Mali).

António Bernardo participou em 2006 no Campeonato Africano feminino de Sub – 20 em Maputo (Moçambique), 2007 nos Jogos Panamericanos de Argel (Argélia) e 2009 no Campeonato Africano feminino de Sub -16 em Bamako (Mali).

No ano de 2010 participou no Campeonato Africano feminino em Sub – 18 no Cairo (Egipto), em 2011 nos Jogos Panamericanos de Maputo (Moçambique) e em 2015 no Campeonato Africano de sénior feminino em Yaoundé (Camarões).

Em 2017 apitou no Campeonato Africano de sénior masculino em Túnis (Tunísia) e em 2019 no Africano sénior em Bamako (Mali).