Retoma de combates no Afeganistão enquanto norte-americanos retiram-se

No Afeganistão, os combates recomeçaram domingo entre as forças governamentais e os talibã, no sul do país, depois de ter terminado a trégua para a festa do fim do Ramadão .Na sexta-feira já tinha havido a explosão de uma bomba numa mesquita, nos arredores de Cabul que matou 12 fiéis, mas os talibã negaram a responsabilidade no atentado que acabou por ser reivindicado pelo autodenominado Estado Islâmico.

Os combates entre as forças governamentais e os talibã retomaram no sul do Afeganistão, depois da trégua decretada para celebrar a festa do Eid al-Fitr que marca o fim do Ramadão.

Segundo um porta-voz do exército afegão e um dirigente local, confrontos foram assinalados na periferia de Lashkar Gah, capital da província do Helmand.

A referida zona tem sido o cenário de combates intensos, desde o dia 1 de Maio de 2021, data em que os Estados Unidos eram supostos, já ter retirado as suas 2,500 tropas estacionadas na região.

De acordo com Attaullah Afghan, chefe do Conselho Provincial do Helmand, “os combates tiveram início cedo de manhã e ainda prosseguiam”.

Zabihullah Mujahid, porta-voz dos talibã, declarou à France Presse que as operações militares foram iniciadas pelas forças governamentais, a quem ele imputou a responsabilidade dos confrontos.

Segundo Nishank Motwani, um especialista independente do Afeganistão, os talibã consideram que a retirada das tropas norte-americanas após vinte anos de guerra, é uma vitória.

Um oficial do exército afegão,que falou sob anonimato, afirma que com a partida dos militares norte-americanos será mais difícil para as forças governamentais efectuarem operações contra os talibã.