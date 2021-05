Zaire: Magistrado quer centro para reeducação de menores

Após o registo de muitos casos de crianças em conflito com a lei e, em sentido contrário, a falta de um espaço para as internar, o subprocurador da República em exercício no Zaire defende a construção, em Mbanza Kongo, de um centro de reeducação para menores.

Em declarações à Angop, Luciano Wombili Daniel adiantou que, por a lei não prever a responsabilização criminal de menores, as crianças não devem estar detidas, tão-pouco em espaços com adultos, o que torna imperiosa a necessidade de se construir um centro para o efeito.

Para o magistrado, com a infra-estrutura, as autoridades judiciárias locais teriam um melhor acompanhamento do processo

de reeducação dos menores

se atropelo à Lei.