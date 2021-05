Sp. Braga regressa às vitórias com golo no último minuto

O Sp. Braga voltou a dar as mãos às vitórias. A equipa de Carlos Carvalhal recebeu esta sexta-feira o Moreirense no Municipal de Braga e venceu por 2-1. Um golo de João Novais, de grande penalidade, selou o triunfo dos bracarenses, que assim terminam a série de quatro jogos sem vencer na I Liga.

O marcador foi inaugurado aos 41 minutos por Abel Ruiz. Depois de um ressalto na grande área do Moreirense, o avançado espanhol aproveitou a oportunidade para fazer o gosto ao pé e colocar os arsenalistas em vantagem.

Na segunda parte, e já nos instantes finais da partida, o Moreirense conseguiu chegar ao empate com um golo de Rafael Martins, aos 87 minutos. O Sp. Braga tentou a todo o custo marcar o golo da vitória e no último minuto da partida teve direito a grande penalidade.

David Simão tocou com o braço na bola e o árbitro assinalou castigo máximo. João Novais, que tinha saltado do banco na 2.ª parte, converteu a grande penalidade e selou o triunfo do Sp. Braga.

Com este resultado, os arsenalistas ficam com 63 pontos no 4.º lugar do campeonato, enquanto o Moreirense é 7.º classificado, com 40.