Jornalistas defendem estreitamento de relações entre a Polícia Nacional e Órgãos de Comunicação Social

Os jornalistas dos vários órgãos de comunicação social, público e privado defenderam, esta quinta-feira, 13, durante o encontro denominado “Café de Ideias”, a necessidade de continuar a reforçar a cooperação, entre a Polícia Nacional de Angola e os órgão de comunicação, de modo que a acessibilidade aos dados e às suas fontes, seja facilitado.

Segundo os mesmos, citados pelo Site da Polícia Nacional, o encontro promovido pela Direcção de Comunicação Institucional e Imprensa da PNA (DCII), surge para salvaguardar algumas limitações no acesso aos dados, ao local do crime, assim como aos Comandantes Municipais, face a confirmação de algum facto relativo ao seu território operacional, o que tem dificultado a divulgação de informações, com credibilidade e oportunidade.

A necessidade de haver maior equilíbrio entre a PNA e os meios de comunicação social, as respostas rápidas sobre um determinado assunto, de forma que a informação não seja veiculada de forma deturpada, sob pena de manchar o bom nome da corporação, foram outras questões também levantadas no encontro.

Os jornalistas mostraram-se satisfeitos com a iniciativa, que já tem sido habitual, onde das várias preocupações apresentadas no certame passado, foram resolvidas algumas, dentre as quais a criação do portal da Polícia.

Na ocasião, a Directora da Comunicação Institucional e Imprensa da PNA, Comissário Engrácia Costa, que fez a abertura do encontro, explicou que, o “Café de Ideias” visou reforçar a relação de cooperação já existente com os vários órgãos de comunicação social do país, com vista a reafirmar o compromisso de divulgação de factos Policiais e de interesse Policial.

Por seu turno, o Director do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais (ISCPC), “General – Osvaldo de Jesus Serra Van-dúnem”, na sua intervenção como convidado, fez saber que, a Polícia Nacional, é um órgão castrense que se rege pela hierarquia e disciplina, logo, todas as preocupações levantadas pelos jornalistas serão levadas a consideração superior, a fim de serem avaliadas.

Refira-se que, fizeram-se presentes no encontro que teve lugar no Complexo Turístico Imbondeiro, jornalistas dos distintos órgãos de comunicação social do país, o Director-Adjunto da Segurança e Operações, Subcomissário Francisco Cardoso e o Director-Adjunto da DIIC, Superintendente-Chefe, Mateus Rodrigues e convidados.