Escalada de violência entre israelitas e palestinianos já fez mais de 100 mortos

O conflito entre israelitas e palestinianos subiu de tom na madrugada de hoje, com o Exército israelita a bombardear a faixa de Gaza. Desde segunda-feira já morreram 119 palestinianos nestes ataques, entre eles 31 crianças.

Foi mais uma noite de conflitos entre Israel e a Palestina, com um porta-voz do Exército israelita a anunciar mesmo que os seus soldados tinham entrado na faixa de Gaza, tendo depois desmentido este facto, alegando “um problema de comunicação interna”.

No entanto, os ataques dos militares israelitas com tiros de artilharia pesada e bombardeamentos sob o território palestiniano duraram toda a noite, segundo relatos recolhidos pela agência AFP.



O objectivo dos militares israelitas é tentar bloquear os túneis das forças palestinianas, mas os ataques têm feito várias vítimas civis, entre elas dezenas de crianças.

Segundo as autoridades palestinianas, já morrem 119 pessoas desde segunda-feira, entre elas 31 crianças, e 830 feridos. Do lado de Israel, foram interceptados 1.800 roquetes enviados do lado palestiniano. Também do Líbano terão já sido interceptados alguns roquetes.

Na Cisjordânia morreram esta manhã quatro pessoas em confrontos com o exército israelita à margem de mais uma jornada de protestos. Neste território já morreram 12 pessoas devido aos confrontos.

No próximo domingo está já agendada uma reunião de urgência do Conselho de Segurança.